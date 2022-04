Laurence MAULEON

Notre société est éditeur

- AutoMoBelle : PREMIER magazine Auto/Moto entièrement dédiée aux femmes en vente depuis juillet 2013, en kiosque et sur le WEB



- Magazine "SELECTION tourisme" : guide touristique gratuit, en français, anglais, espagnol et néerlandais, qui présente le Périgord, le Limousin et une partie du Quercy. Existe depuis 1997



- " Les Chemins des Antiquaires & Brocanteurs", dépliant qui regroupe les boutiques d'antiquaires et brocanteurs autours d'une carte ou d'un plan de ville, département par département