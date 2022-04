Laurence MEDER

J'étais artisan du bâtiment sur la région parisienne dans la rénovation et l'aménagement intérieur, aujourd'hui sur la région Bordelaise suite à la mutation de mon compagnon.

Le bâtiment, un secteur qui me plait beaucoup ou je me suis épanouie et pour lequel je me suis donné corps et âme.

Alors aujourd'hui je vous présente mon entreprise,



MV Assistante Bât qui propose ses compétences ADMINISTRATIVES, COMMERCIALES ET RDV DE CHANTIER pour les artisans du Bâtiment, souvent submergé par toutes ses taches et pour que vous puissiez à votre tour, vous consacrer pleinement à votre cœur de métier.

TRAVAILLONS MAIN DANS LA MAIN