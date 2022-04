Assistante polyvalente dynamique et motivée, je sais m’adapter aux différents postes qui me sont offerts et m’intégrer aux différentes équipes en place.



Mon excellent relationnel et la diversité de mes expériences m'offrent des atouts pour travailler dans de nombreux secteurs.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Microsoft Access