Laurence MÉLIER

Analyste financier expérimentée dans l’industrie High-Tech. 14 ans d’expérience dans les domaines de la gestion, du contrôle interne et business support, dont 8 chez Avaya (leader mondial en télécommunications) au niVeau local, régional et EMEA.

Bilingue Français(langue maternelle)& Anglais(langue professionnelle quotidienne).



Compétences principales:



BUSINESS SUPPORT:

*Analyse détaillée de la performance opérationnelle et financière

*Planning stratégique

*Forecast

*Reporting opérationnel et financier (Tableaux de bord, KPI)

*Identifier les zones d'amélioration de gestion



CONTRÔLE DE GESTION ET CONTRÔLE INTERNE

*Gestion et coordination des clôtures mensuelles et annuelles(Normes US & Française)

*Garantir la conformité des comptes avec les règles internes et externes

*Contrôle interne et documentation (Sarban Oxley), gestion des relations avec les auditeurs externes (commissaires aux comptes, contrôle fiscal)



GESTION DE PROJETS:

*Spin off

*Mise en place d’outils informatiques

*Amélioration de process