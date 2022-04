Laurence MELLER

Une première étape de 15 années pour consolider des compétences techniques et opérationnelles en contrôle de gestion et Direction financière au sein de groupes et PME industriels anglo-saxon: reportings, budgets, plans, prévisions, modélisations



Une deuxième étape, moins technique, mais toujours très opérationnelle, en tant que conseil externe. Période durant laquelle, j'ai utilisé ma capacité à prendre du recul sur les chiffres, à les interpréter et à les projeter en fonction des organisations, et où j'ai piloté des projets majeurs et transverses, comme au sein des laboratoires Pierre Fabre.



Enfin, aujourd'hui, après avoir mis en place un nouveau mode de pilotage de la performance au sein d'une entité du groupe Safran, je souhaite utiliser cette notion de transversalité pour m'associer à la vision et à la stratégie à long terme d'une entreprise, au sein de son comité de direction. Je souhaite porter le projet de l'entreprise avec ses équipes, et en partager les risques et les responsabilités.





--- > Pilotage de la performance

--- > Décliner la stratégie de manière opérationnelle

--- > Management des équipes et des systèmes d'information

--- > Organisation et mise en place du changement

---- > Conseiller la direction générale



Anglais courant - Normes IFRS

ERP: SAP/SCALA



