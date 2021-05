Laurence MERIAUX

Trilingue Français, Allemand, Anglais, j'ai une riche expérience dans la gestion administrative et commerciale de portefeuilles clients, dans différents secteurs industriels.

Je souhaite intégrer le service clients d'une société dynamique et performante, située en région Parisienne.

Je suis ouverte au télétravail.



Mes compétences :

Travail en équipe

Gestion du stress

SAP

Prospection commerciale

Logistique

Relance client

Communication externe

Communication interne

Gestion administrative

Traduction

Facturation

Gestion de la relation client

Offres commerciales

Suivi commercial et administratif