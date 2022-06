Laurence NAVARRO

Mikit est un concept unique d'accession à la propriété, grâce au prêt-à-finir, la solution permettant à nos clients d'acquérir une maison individuelle de grande qualité (construction traditionnelle, RT 2012...), avec 30% d'économie ou 30% d'espace en plus.



Avec un système constructif ingénieux et un partenariat gagnant-gagnant avec nos clients, Mikit répond depuis plus de 35 ans au rêve n°1 des Français: devenir propriétaire !



Avec de tels atouts sur un tel marché, Mikit est une opportunité unique pour entreprendre et réussir dans un projet motivant.



Profitez également de conditions d'exploitation exceptionnelles: pas de stock, une forte rentabilité, une formation remarquable, des services à valeur ajoutée et un accompagnement permanent pour développer votre activité.



Nous recherchons des entrepreneurs qui souhaitent développer une activité essentiellement commerciale et qui rêvent d’exercer un métier passionnant et particulièrement valorisant!



Rejoignez-nous!



Profil recherché :

Vous avez l'esprit commercial.

Vous savez faire preuve d'écoute et d'empathie.

Vous savez donner de l'importance à la relation client.

Vous savez apporter des solutions et encadrer des équipes commerciales.

Vous souhaitez devenir votre propre patron dans un réseau structuré et solide.



Pour en savoir plus : http://devenir-franchise.mikit.fr/



