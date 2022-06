Laurence PICAUD

MON OFFRE



Formatrice en Français Langue Étrangère (FLE) :



- alphabétisation,

- initiation (niveau A0 du CECR) au perfectionnement (niveau C1 du CECR),

- remédiation orthographique,

- examinatrice de TEF

- coaching d'intégration



Formatrice en anglais :



- l'initiation (niveau A1 du CECR) au perfectionnement (niveau C1 du CECR),

- l'anglais à objectifs spécifiques,

- l'anglais scolaire et universitaire,

- la préparation au TOEIC.



Enseignement dynamique, basé sur la pédagogie de C. GATTEGNO où l'apprentissage est centré sur l'apprenant qui favorise la créativité, la participation et la production de la personne. Par des mises en situations concrètes d'apprentissage, l'apprenant redécouvre ce qu'il sait et définit lui-même ses besoins. Il réactive, par ce travail, ses capacités d'apprentissage et prend conscience de ses possibilités (outils : Silent Way et la Lecture en Couleur).



De statut entrepreneur - salarié, associée à COOPILOTE, coopérative d'activité, mes offres s'inscrivent dans la structure FORMACOOP, pour les professionnels.



Mes compétences :

Formateur

Intégration

Anglais

Conseil

Techniques de Recherche d'Emploi

Conception pédagogique

Français Langue Etrangère

Examinatrice TEF Naturalisation