Laurence URBANIAK

COMPETENCES:

Ingénierie de formation

- De lanalyse de lexpression du besoin à la réalisation avec Web-conférence, E-Learning, en présentiel

- 23 formations différentes enseignées par an comprenant 3 nouvelles applications et 6 nouvelles formations

- Retours positifs aux questionnaires de satisfaction: 4.3 sur 5

Animation

- Animation des modules de formations internationales en groupe et individuelles : 550 utilisateurs essentiellement européens formés par an, 65% animées en anglais

- Appropriation de modules de formation conçus par la maison mère et déploiement avec respect des procédures internes

- Mise en place de formation à distance (Webconférence, téléconférence) : jusquà 65% des formations par an

Gestion de projet / Management

- Adaptation de lorganisation à laugmentation de 40% de la population: passage 500 utilisateurs dans 12 pays européens à 800 sur 23 pays européens et 4 continents

- Coordination et harmonisation des pratiques de formation avec linternational

- Création et développement dun Helpdesk avec hotline, dépannage technique et conseil à lutilisateur

- Management déquipe en direct et en mode projet

- Mise en place de sessions pilotes et déquipes dutilisateurs pour tester les nouvelles versions des applications informatiques, actions correctives et mise en production

- Spécifique à la Santé: projets de formation dans le groupe pilote sur lobligation légale des Autorités de Santé Européennes de soumettre les documents en format XML de 2007 à 2010

Conseil

- Conduite du changement dans le cadre de migrations aux nouvelles versions

- Rationalisation des processus de formation et support

- Internationalisation des méthodes

Test et recette fonctionnelle

- Réalisation de la recette en mode projet et en méthode Scrum (Agile)

- Elaboration de planning livraison-recette, des plans de test qualité, des tests de non-régression et scenarii

- Exécution des tests pour chacune des solutions applicatives, logicielles et matérielles

- Identification et suivi des erreurs, attribution de priorités et relance





Mes compétences :

Office

Formation informatique

Conduite du changement

Formation

Ingénierie pédagogique

Ingénierie pédagogique

Recette fonctionnelle

Test