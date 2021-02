Diplômée et expérimentée dans les domaines de la cosmétique et de la banque, je suis à l'écoute d'opportunités me permettant de progresser dans l'un de ces deux domaines.



Mes compétences :

Reporting

Assurance

Crédit immobilier

Microsoft Office 2011

Droit des assurances

Développement commercial

Ciblage prospects

Gestion clients

Prospection commerciale

Commerce B2B

Finance

Banque

Cosmétique

Luxe