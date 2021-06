Laurence XUEREB

J'interviens à la fois comme indépendante ou salariée de l'entreprise dans les secteurs de la thérapie, du coaching en développement personnel ou professionnel, de l'insertion, de l'emploi et de la formation. Mes différentes fonctions, les différents postes occupés m'ont donné la possibilité de développer mes compétences et de les partager. L'ensemble de mon parcours est tourné vers l'humain et ses différents besoins individuels ou professionnels.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Government Legislation

Psychothérapie

Psychanalyse

Psychologie

Accompagnement à l'emploi

Accompagnement individuel

Management