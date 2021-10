Odile MAYERCZYK

PRESERVER L'HUMAIN

SÉLECTIONNER LES TALENTS, LES FORMER, LES MOTIVER ET LES FIDÉLISER GRÂCE A UNE VRAIE QUALITÉ DE VIE AU TRAVAIL

Plus de 500 évaluations à ce jour.



Psychologique du travail : je pratique le recrutement depuis plus de 30 ans et utilise les moyens modernes qui me permettent d'intervenir sur l'ensemble des territoires francophones.



Titulaire dun diplôme universitaire de Lille 3 « Qualité de vie au travail et risques psychosociaux », jidentifie par diagnostics les leviers dont les managers disposent pour créer les conditions de travail propices à la mobilisation des équipes et à leur attachement.



Certifiée Processcommunication, je forme à ce modèle permettant de mieux gérer sa communication en situation de stress et anime des séminaires de cohésion d'équipe pour les managers et les commerciaux.



Mes références : Cofidis - Auchan - Dalkia - THKOHL France - HPM - Informa - Holcim -Rabot Dutilleul - Esterra - Belles Roches...



COMPETENCES



Qualité de vie au travail et gestion des risques psychosociaux

Suivi individuel de salariés en difficultés psychologiques Prévention des suicides

Évaluation de la qualité de vie au travail. Questionnaire Karasek, de Siegrist , WOCCQ, Gollac

Maîtrise des entretiens individuels

Rédaction du document unique sur les risques psychosociaux

Élaboration de plans daction de prévention (primaire et secondaire)



Conseil en gestion des ressources humaines

Accompagnement des responsables déquipe dans leurs démarches de transformation et dadaptation aux nouvelles contraintes de leurs professions

Mobilisation déquipes



Recrutement et gestion des talents

Bilans professionnels individuels et déquipes

Motivation individuelle et déquipes

Plans de formation individuels et collectifs

Elaboration de descriptions de missions et de carte des métiers

Haut de France Nouvelle Aquitaine