"Laurène Blottière a travaillé à la Galerie des Galeries, aux Galeries Lafayette pendant 5 années. Elle a fortement participé à la médiatisation de notre espace culturel, de ses expositions ainsi que des événements artistiques en magasin.

Laurène a une vision large et pluridisciplinaire des enjeux liés à la création et à ceux d'une grande enseigne. C'est quelqu'un qui a des idées et qui sait prendre des initiatives quand on lui en donne la possibilité. Elle est autonome dans son métier et a une forte capacité à travailler en équipe. Laurène possède un bon sens relationnel et sait le mettre à profit dans sa relation avec ses interlocuteurs. Elle apprécie la polyvalence de ses missions et n'est pas dans la routine. Elle fait preuve de rigueur et d'organisation dans son travail."

Guillaume Houzé, Directeur du Mécénat et de l'Image, Groupe Galeries Lafayette



Mes compétences :

Mécénat

Relations presse

Marketing

Médiation

Communication

Gestion de projet

Musées

Partenariats

Art