Laurent ALLEN

Bonjour,

La négociation, le référencement de produits destinés aux professionnels caractérisent mon parcours.

Spécialiste de l’agencement de surface commerciale au travers d’expériences en centrale d’achat, comme au sein d’unités de fabrication industrielle de l’agencement.



Mes forces

Satisfaction des clients, l’innovation, la veille, le respect du budget, les challenges et le goût pour les domaines techniques.



Mes compétences

- Manager une équipe

- Coordonner un service ou un groupe de travail transverse

- Gérer des projets

- Définir et mettre en place la politique d’achat

- Lancer et négocier les appels d’offres

- Manager les sous traitants ou partenaires

- Piloter un panel de fournisseurs

- Définir une stratégie de gamme de produits

- Développer une communication et des outils d’aide à la vente



C’est avec plaisir que je vous rencontrerai et échangerai avec vous.



Merci de votre visite.

Laurent







Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Marketing

Automobile

Négociation

Management