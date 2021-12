Laurent ARVIS

Avant tout commerçant, mon objectif premier est de développer le Chiffre dAffaires de lunité commerciale qui mest confiée. Ma stratégie est alors daxer mon travail sur quatre points : lapplication de la politique commerciale de lenseigne ; le suivi des indicateurs de performance, leur analyse et la mise en place de plans dactions ; la fidélisation de la clientèle en répondant à ses attentes de façon satisfaisante, pertinente et qualitative ; et enfin le développement des compétences des collaborateurs tout en encourageant leur motivation.

De plus le travail déquipe, la prise dinitiative, la réactivité ou encore la communication sont pour moi des valeurs fortes indispensables à la réussite !

Naturellement passionné par mon travail je m'investis totalement afin d'atteindre mes objectifs.



Aujourdhui à la recherche dun nouveau challenge, je souhaite intégrer une entreprise dans laquelle jexercerai mon métier avec passion et implication ; un entreprise dynamique et en perpétuelle évolution qui me permettra de valoriser mes compétences mais aussi dévoluer professionnellement !



Mes compétences :

Créatif

Dynamique

Force de proposition

Planification

Administratif

Management

Organisation du travail

Gestion des commandes

Formation

Merchandising

Pédagogie