Laurent BARBIER

Compétences Pédagogiques



Animation de formations pour des publics de jeunes et adultes et de salariés



Adaptation de la formation au regard de l’évolution du métier



Accompagnement individuel et suivi des parcours

Adaptation de la formation aux besoins des publics et aux commandes des financeurs



Organisation de la certification



Recrutement et évaluation des candidats



Accompagnement vers l’emploi :mise en relation avec réseaux de placement et professionnels d’entreprises





Domaines Techniques



Terrassement – routes – canalisations – réseaux secs et réseaux humides



Techniques, méthodes et moyens d’exécution



Préparation et organisation de chantier



Suivi des chantiers – études de prix –évaluation des coûts



Normes sécurité – législation – réglementation

Relations et communication



Protection de l’environnement et développement Durable



Mes compétences :

Chef de chantier

Formation

Formation professionnelle

travaux publics