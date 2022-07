Laurent BATLLE

De formation technique, j'ai acquis une expérience probante dans le domaine de l'industrie automobile en contexte international. Autonome et un savoir-faire polyvalent, je suis méthodique, rigoureux, exigeant, pédagogue et communiquant.



Proche de la direction, j'ai eue pour mission l'étude de la faisabilité de l'ensemble des affaires traitées préalablement défini par le B.E. de nos clients, afin de détaillez les procédures de fabrication. Compléter l'étude d'un point de vue méthodes et la rendre exploitable dans l'atelier de fabrication.

Attentif aux coûts, qualité et délais de production, j'ai aussi participé aux achats.

En relation permanente avec le B.E. en France, j'ai apporté à la production toutes les informations nécessaires à la coordination des travaux dans l'anticipation des tâches.

J'ai mis en place des indicateurs de suivi de fabrication, traçabilité, dans un schéma qualité.



De part mon expérience acquise depuis une dizaine d’année sur la Turquie et plus spécifiquement sur la zone sud de la mer de marmara, je me propose de me mettre au service des PME de petite structure réalisant des productions du prototypage, petites et moyennes séries, qui sont à la recherche de gains de productivité sur leurs achats de composants mécaniques sur plan mais ne disposant pas de structure achat sur les zones LCC.



Pour toute PME, il est désormais indispensable voir vital sur le plan stratégique d’envisager aussi une partie de sa sous-traitance en « low-cost ».

Cette démarche continue de rebuter certaines entreprises, car l’éloignement, la langue, et le capital-confiance accumulé avec la sous-traitance de proximité traditionnelle sont autant de raisons pour occulter la démarche.

Cependant, lorsque les prix de revient sont sur la table et que la marge de négociation se réduit voire disparaît, il devient incontournable d’avoir une carte « low-cost » à jouer, avant de perdre un marché.



La Turquie ayant un équipement industriel très complet offre des alternatives en fonction des exigences du donneur d’ordres.

• Au niveau des coûts de fabrication.

• Libre circulation de produits industriels entre la Turquie et l'UE: tous les produits industriels doivent être exemptés/exonérés de droits de douane depuis le 1er janvier 1996.

• Au niveau des coûts de transport et de la flexibilité, la proximité de la Turquie et la densité du réseau routier européen offrent des atouts également très importants.

• Enfin, au niveau de la disponibilité des matières premières, de l’équipement en électrique et automatisme et de la qualité des prestations sur un type d’opération d’usinage, et des délais de fabrication, la Turquie peut vous apportez un avantage compétitif décisif.



C’est pourquoi en me confiant la sous-traitance de vos composants, vous réalisez une économie significative sur vos achats sans risques ni contraintes, je vous garantie un suivi qualité, délai, logistique, qui vous assure une diminution de vos coûts sans avoir à investir du temps dans la recherche de sous-traitant, dans la négociation, la mise en œuvre des contrats, le contrôle qualité, le suivi des délais.



Mes prestations :

- Traduction en Turc de vos plans de pièce.

- Production: du prototype à la moyenne série.

- Usinage tournage et fraisage.

- Décolletage, découpe laser et jet d'eau, pliage et tôlerie.

- Traitement thermique.

- Ensemble mécano-soudure simple et complexe + peinture.

- Montage/Assemblage sous-ensemble mécanique/contrôle 3D et équipements.

- Suivi délai et contrôle qualité (Reporting hebdomadaire).

- Assure le transport logistique Turquie-France dans vos locaux.

- Négociation des compensations en cas de problèmes.



Secteur d'activités: Automobile, Aéronautique, Ferroviaire, autres ...



Je suis en mesure de vous offrir des prestations complètes en matière de sous-traitance industrielle et répondre à vos demandes de prix.Ma spécialité est le délai court.



Pour cela, vous pouvez m’envoyer vos dossiers de consultation aux coordonnées:

_ laurent.batlle@yahoo.fr



Mes compétences :

Automobile

Logistique

Qualité

Soudure

Sourcing

Tôlerie

Négociation

Achats

Gestion de projet

Fraisage

Tournage