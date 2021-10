Marc VIMONT

Je m'implique énormément dans mon travail de pilotage des prestataires Auto et plus précisément ceux du bris de glace.

J'ai su également démontrer au cours de mon parcours des qualités de négociation, de coopération et de réactivité face à des interlocuteurs divers.



Fort de connaissances techniques, d'aisance relationnelle et de disponibilité, j'ai su développer un climat de confiance tant avec mes interlocuteurs internes (intermédiaires qu'ils soient agents ou courtiers) qu'externes (tels que les réseaux de la réparation bris de glace agréés ou non).



Mise en place d'une plateforme téléphonique d'orientation clients.



_ Signature d'accords pour un meilleur maillage des prestataires du vitrage Auto.

_ Mise en place des "edi" avec les prestataires vitrage agréés suite aux signatures

_ Signature d'accords avec des miroitiers en vue de la création d'un réseau national pour le DAB

_ Mise en place d'un réseau pour le SAV ou la REN pour le blanc, brun et gris

_ Réalisation de tableaux de suivi de l'activité via des extractions BOBI.

_ Gestion des relations avec les principaux réseaux de spécialistes (Auto et non Auto)



Mes compétences :

Gestion de projet informatique

Pilotage de la performance

Pilotage d'activité

Conduite de projet

Expertise technique