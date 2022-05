Laurent BAUER

Je suis passionné par le développement culturel, économique et politique de la Grande Région SAR-LOR-LUX-ALSACE. Les entreprises qui réussissent ont réussi à recruter des collaborateurs performants dans leur secteur d'activité ou savent faire appel à des sociétés de services reconnues pour les accompagner.



Mon objectif actuel est d'utiliser mes compétences, mon expérience de vie, mes passions pour conseiller, accompagner et aider les entreprises à trouver les meilleures outils et solutions pour leur Système d'Information.



En parallèle de mon activité professionnelle et de ma formation initiale en informatique (DESS en conception de systèmes d'information obtenu en 1991), j'ai obtenu un Executive MBA (ICN 2009) afin d'enrichir mon expérience professionnelle, mon expérience de vie, par des connaissances pointues, tranverses en management de haut niveau : voir http://www.topmba.com/emba/testimonies/icn-business-school-em-strasbourg-alumni-testimonies . Cette formation m'a permis d'améliorer mes compétences : je peux ainsi proposer aux directions générales des entreprises ou à des gérants de sociétés des prestations, missions d'accompagnement (AMOA), conseil et audit de tous niveaux, aussi bien dans un grand compte (environnements complexes, multiculturels ou internnationaux), que dans une ETI ou une TPE /PME.



Mes compétences :

Direction Informatique et Télécommunication

Direction de projet

Assistance à maîtrise d'ouvrage

Audit informatique