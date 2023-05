Laurent BAZZARA

Après plus de 10 années à l'export, j'ai eu l'opportunité de reprendre Comptoir Lyonnais des Métaux, entreprise présente à Lyon au coeur de Rhône Alpes depuis 50 ans sur le marché du négoce et du traitement des déchets.

Nos activités princiaples sont : la location de bennes, le tri et la valorisation des déchets, la récupération des métaux et le négoce ainsi que le déblaiement de site industriel



Nous intervenons sur une zone large en autour de Lyon et en Rhône-Alpes.



www.comptoir-lyonnais-metaux.com



Mes compétences :

PMI

Gestion des déchets