Laurent BERAUDO

Arkadia Group - 180 personnes - 12 M€ de Chiffre d'Affaires



Groupe d'Ingénierie et de Management de projets dans les secteurs : Aéronautique, Défense, Spatial, Energie, Transport, Chimie/Pétrochimie et industrie Pharmaceutique



Métiers du Système d'Information, de l’Ingénierie de fabrication et de l'énergie



Couverture nationale et développement à l'international : Paris, Toulouse, Aix en Provence, Lyon, Cherbourg, Bulgarie, Afrique du Sud



1 bureau d'étude et des solutions métiers 3D Scan



Mes compétences :

Développement commercial

Prospection

Informatique

Vente

Management

SSII

Négociation

Conseil