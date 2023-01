Laurent BOSCQ

L A U R E N T B O S C Q

JOURNALISTE / TRADUCTEUR / RESPONSABLE ÉDITORIAL



_______________________________________________________



COORDONNÉES



Tél : 06 30 11 85 72



lorenzo.topo@laposte.net









COMPÉTENCES



Rédactionnel



Suivi éditorial



Traducteur littéraire anglais/français



Lectures, relectures, corrections





LANGUES



Anglais (courant)



Allemand (scolaire)



Espagnol (notions)





PROFIL



Grandes compétences rédactionnelles acquises durant quinze années passées dans la presse écrite (Rolling Stone, Transfuge, Technikart, VSD, Air France Magazine)





Traducteur littéraire (anglais-français) de romans publiés chez de grands éditeurs (Gallimard, Albin Michel, Sonatine)





Responsable éditorial dune collection de guides touristiques (Seriousguide) et auteur de plusieurs guides dans la collection Géoguide.









EXPERIENCES PROFESSIONNELLES





Journaliste / Chroniqueur littéraire



Juil. 2021 - présent

LE CAHIER DES LIVRES

Responsable des pages littérature « de genre »

10 chroniques par numéros

Entretiens avec Brigitte Fontaine, Alain Damasio, JB Pouy



Janvier 2011 déc. 2018

ROLLING STONE MAGAZINE

Responsable des pages littératures 12 chroniques mensuelles

Grands entretiens (bilingues) : Jim Harrison, Stéphane Hessel, James Elroy, Colum Mc Cann, Bret Easton Ellis, Maurice Dantec



2010 présent

Pigiste pour de nombreux magazines (Transfuge, Technikart, SoFilm, Nova Mag, VSD, La Vie, lExpress, FHM, Maximal, Air France Magazine)





____________________________________________________________





Traducteur littéraire anglais/français





Juin 2022 nov. 2022

LA REINE DU NOIR (The Writing Retreat)

Roman gothique de Julia Bartz (USA), , Transfuge, Technikart, VSD, Air France Magazine

à paraitre en septembre 2023 aux éditions Sonatine.



Janvier 2022 août 2022

AGENT SEVENTEEN (Seventeen, the last man standing)

Thriller de John Brownlow (USA)

à paraitre en mars 2023 dans la Série Noire Gallimard



Nov. 2021- mars 2022

LINCONNUE DE VIENNE (Caught in the Light)

Roman de Robert Goddard

paru en août 2022 aux éditions Sonatine



Août 2020 mars 2021

LE FLEUVE DES ROIS (River of Kings)

Roman historique de Taylor Brown

paru en juillet 2021 aux éditions Albin Michel (Terres dAmérique)



Juillet 2018 déc. 2019

LES DIEUX DE HOWL MOUNTAIN (Gods of Howl Mountain)

Roman sudiste de Taylor Brown

Paru en mai 2019 aux éditions Albin Michel



_____________________________________________________________





Autres travaux éditoriaux





2018 - 2020

Co-auteur de GUIDES TOURISTIQUES (Normandie Croatie)

Collection Géoguide Editions Gallimard

2010 - présent

Rédacteur de DOSSIERS DE PRESSE avec interview de lauteur pour les éditions Casterman, Le Tripode, Gallimard (Enki Bilal, Jacques Tardi, Jean-Marc Rochette)

2010 présent

Rédacteur de FICHES DE LECTURE (résumé + commentaire) destinées aux comités de lecture des éditions Albin Michel et Gallimard (Série Noire)

2010 2015

Responsable éditorial de city-guides

Titres réalisés : Le monde à Paris (ou comment faire le tour du monde pour le prix dun ticket de métro), Barcelone, Rome, Londres, Lisbonne Collection Seriousguide éditions Louis Simo





____________________________________________________________________