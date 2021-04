Laurent BOSSENS

15 ans d'expérience en Contrôle de gestion et 10 comme Directeur Administratif et Financier en PME.



J’ai acquis au cours de ces années une expérience importante en gestion des entreprises, la gestion devant être considérée dans un sens élargi, car elle s’exprime par des compétences dans plusieurs spécialités me permettant de me différencier par ma polyvalence.

En plus des compétences traditionnelles d’un Directeur Administratif et Financier que sont les finances, l’administration ou la comptabilité générale, j’ai pu exercer des compétences supplémentaires dans les domaines des ressources humaines, du contrôle de gestion, de l'informatique, du juridique, des achats, du management d'équipe et de la gestion de projet.



Je connais bien les liaisons transverses à l’intérieur d’une entreprise et les modes de fonctionnement des différents services.

Je sais également mener ces tâches opérationnelles tout en gardant une vision générale qui me permet d'anticiper le fonctionnement d'une entreprise, et d'être une force de proposition pour sa Direction.



Cette polyvalence est importante dans des PME, ETI, Institutions, ou dans une filiale d'un grand Groupe, qui recherchent avant tout des personnalités susceptibles d'évoluer et de s'adapter rapidement aux situations nouvelles.



Mes compétences :

Budgets

Gestion des ressources humaines

Gestion de projet

Contrôle de gestion

Informatique

Juridique

Administration

Management

Comptabilité analytique

Finance

Comptabilité