Laurent BOUGUEREAU

Durant ces quinze dernières années, j'ai été en contact direct avec mes clients.

J'ai su instaurer une relation commerciale et contractuelle reconnue et fondée sur l'esprit de service.

Cette approche me permet de développer mon activité et parfaire l'image de ma société.

Ces bases commerciales instaurées font référence lors de nouvelles prospections.



Les fonctions de chef d'agence chez ITA/SOGETREL m'ont permis de diriger un centre de profit de 30 personnes de profils différents (commerciaux, techniques, CAO et administratifs).

Nos missions de maitrise d'oeuvre et d'entreprise générale de travaux ont été formatrices dans la gestion de projets.



J'ai été l'interlocuteur principal et le garant de la bonne exécution des travaux auprès de clients comme Bouygues Telecom, France Télécom, ErDF et de nombreuses collectivités locales.



Depuis septembre 2011, ma mission de responsable d'activité au sein de Ineo Infracom me permet d'apporter mon expertise au service d'opérateurs télécom et différentes collectivités.



Mes compétences :

Fibre optique

Réseaux

Maitrise d'oeuvre

Ingénierie

Chef de projet