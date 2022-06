Laurent BRUGIEREGARDE

Mon rôle est de garantir et sécuriser la production des magazines du groupe Territorial (groupe Infopro Digital) tels que La Lettre du cadre territorial, Techni.Cités, Gazette Santé Social, Associations mode d'emploi…

Pour cela, je privilégie les synergies entre les équipes, la mutualisation des compétences, la veille technologique... et la mise en place de contraintes pour développer la créativité !



Mes compétences :

Photoshop CS5

Keynotes

Microsoft Office

Export et import xml sur InDesign

Mac OS X 10.5 /10.6

Adobe Flash

Adobe Dreamweaver

Adobe InDesign

Aquafadas

Adobe Illustrator