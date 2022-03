Laurent CERVEAU

- Ingénieur d'Affaires R.I.C. France :



Apporter des solutions technologiques innovantes à haute valeur ajoutée incluant la préparation d'échantillons, les techniques analytiques séparatives coulpées à la spectrométrie de masse, puis l'exploitation et le retraitement des données.



Transfert de savoir faire et technologique issu de notre plateforme analytique.



Conseil, vente et aide à l'achat auprès d'une large clientèle d'industries (pharmacie, environnement, chimie, pétrochimie, biotechnologies), d'universités, de centres de recherche et d'hôpitaux.



Développement et gestion de nouveaux projets, accompagnement des clients et prospection vers de nouveaux comptes pour la promotion des activités du R.I.C.



Ecoute structurante, aide à la définition des nouveaux besoins, et apport d'un support applicatif auprès des clients.



Actions et intervention (marketing, salons et congrès,associations).



Enseignement à l'UCB LYON I en licence professionnelle.



Mes compétences :

Chromatographie

Client serveur

Commerciale

Consulting

Ecoute

Enseignement

Enseignement universitaire

Force de Ventes

Methodes

Microsoft Serveur

Préparation d'échantillons

REACH

Spectrométrie

Spectrométrie de masse

Stratégie

Stratégie commerciale

ventes