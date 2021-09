Laurent CHABANNAIS

Conseil en recrutement par approche directe depuis 2000 après un parcours de dix ans en entreprise à des fonctions opérationnelles et d'encadrement , j'ai créé en janvier 2008 SOLUSEARCH www.solusearch.fr



Dans un environnement économique en plein mouvement, nous sommes appréciés par un savoir- faire spécifique en approche directe et une capacité à travailler sur des secteurs d’activité différents ( industries variées : agro alimentaire, santé , second œuvre bâtiment ; retail ; banque/assurance/finance... )

Cela nous permet de garder d’importants terrains de « chasse « et de ne pas avoir de conflits d’intérêt .



AGILITE , HUMAIN , SUR MESURE voila l'ADN de SOLUSEARCH



" NOUS RECRUTONS CEUX QUI VOUS FONT GRANDIR "



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Assurance

Épargne retraite

Asset management

Direction commerciale