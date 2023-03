Simon REEVES

Britannique né à Bishop Auckland au nord est de l'Angleterre je vis depuis 24 ans en France après un passage de 6 ans à Londres.



Un parcours professionnel atypique commençant en tant que junior dans une agence de Barclays en Angleterre à l'âge de 18 ans jusqu'à Directeur Général d'une société captive de financement en France.



Bilingue et biculturel j'ai une expérience dans la création, intégration et management de sociétés financières (leasing/factoring) et aime ce genre de challenge. Je me décris en tant que "problem solver" avec la capacité de fédérer des équipes autour d'un projet.



Mes compétences :

Leasing