Laurent CHAREYRON

Mon expérience professionnelle de 25 ans en tant que métrologue polyvalent ma permis d'acquérir des compétences dans la pratique de cette fonction. Contrôle manuel et tridimensionnel. Domaine dimensionnel, couple et force. Etalonnage des moyens, bancs et machines de mesure. Etablir les documents de conformité. Identifier les non-conformité et effectuer les mesures préventives et correctives. Elaborer les gammes de contrôle. Connaissance ISO 9001 et mise en place de ISO 17025 au coté du responsable qualité et directeur de l'entreprise.





Ma devise: apprendre sans cesse et toujours.



Mes compétences :

Word

Power point

Outlook

Access

Excel

Métrologie

Iso 9001

Étalonnage COFRAC

Base de données

Qualité

Iso 17025

Catia v5

Solidworks 2013

ProEng Creo

CAO

DAO

Pack office

Créatif

3D

Audit

Fiable

Responsable

Etalonnage

Statistiques