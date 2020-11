Laurent CHARNIAUX

Embauché en 2001 dans le groupe Spie batignolles (92), j’ai d’abord exercé des fonctions de technicien de la qualité et participé à la mise en place du système de management de la qualité, validé par la certification ISO 9002.

En 2002, toujours chez Spie batignolles (95), j'ai pris en charge l’administration du système d’informations commerciales (jusqu’à 600 utilisateurs). Travaillant pour le Directeur Commercial du Groupe, mon objectif était de fournir une information fiable. J’ai donc mis en place des formations systématiques pour les nouveaux entrants (commerciaux, directeurs d’agence ou régionaux…) afin qu’ils appréhendent les techniques d’utilisation, les processus commerciaux et les valeurs de l’entreprise. Ces sessions étaient l’occasion de capitaliser les remarques en vue des projets annuels d’améliorations, dont le dernier, majeur, a consisté en la refonte du système sur un nouvel environnement.

En 2009, je me suis tourné vers un métier opérationnel en rejoignant Karpinski (59). En tant que chargé d’affaires, j’y ai développé des compétences techniques, commerciales, d'encadrement et de gestion par l’étude et la réalisation de projets de réhabilitation principalement.

De 2012 à 2014, je suis devenu consultant fonctionnel pour Caux-Formatique (76). J'ai intégré des logiciels spécialisés dans la gestion de la relation client et la gestion d’entreprise, notamment dans le secteur du bâtiment et j'ai réalisé les formations inhérentes.



Mes compétences :

Adaptabilité

Analyse de données

Capacité d'analyse

Créativité

Curiosité

Empathie

Initiative

La polyvalence

Organisation

Pédagogie

Réactivité

Rédaction

Sens de l'organisation

Sociabilité