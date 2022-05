Marie COUTARD

Depuis Octobre 2012, je suis Responsable Qualité sur 2 sites de production, fournisseurs de rang 1 des constructeurs automobiles, spécialisés dans l'assemblage et emboutissage.

Management des 2 services qualité de 10 et 11 personnes



Missions : Animer le Système de Management de Qualité en répondant aux exigences clients et à la stratégie de l’entreprise

- Mettre en place le plan d’amélioration des performances qualité

- Animer la relation client(Nissan UK, PSA, RSA, Toyota, GM) en valorisant les atouts de l’entreprise

- Maîtriser la relation fournisseur

- Adapter l’organisation du service qualité en termes de compétences, méthodologie, en fonction de l’actualité du site

- Définir et animer les audits internes

- Perfectionner les compétences du service qualité en terme de traitement des perturbations clients et internes : réactivité, analyses de causes y compris organisationnelles, communication

- Définir les outils de pilotage Qualité Projet

- Déployer les standards clients en accompagnement des membres du CODIR et de la Direction

- Etre support dans le traitement des dysfonctionnements des processus usine