Professionnel de la vente en BtB depuis 18 ans, avec pour fil conducteur et pour le moment, le secteur hyperconcurrentiel du transport.

J'ai appris mon métier chez Calberson, une expérience structurante. Après 15 ans, j'ai décidé de me réorienter vers des structures plus légères et très innovantes : dans la vente de formation en éco-conduite puis dans la vente de technologies contribuant à l'optimisation de flux de marchandises. Je suis fasciné par les entrepreneurs visionnaires, quelque soit le secteur d'activité.



Je fais constamment des parallèles avec ma passion, le pilotage d'avions légers, comme d'autres peuvent se retrouver dans les valeurs sportives : le travail (jamais rien d'acquis), l'humilité (n'empêche pas l'ambition), les rencontres de gens passionnants et passionnés...



Je ne suis plus actif sur Viadéo et préfère de loin LinkedIn.



Laurent Cherif

06 15 64 54 34



Mes compétences :

Transport

Supply chain

Key account manager

Business development

Nouvelles technologies

Environnement

Anglais

Internet

Automobile

Aviation

Informatique embarquée

Géolocalisation