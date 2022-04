Anne-Lise GAUTIER

Après une maîtrise de Lettres modernes option édition et un DEA en sciences de l’éducation, j’ai travaillé pendant quelques années dans le secteur de la formation professionnelle pour adultes où j’ai animé plus particulièrement des ateliers d’écriture. Puis, revenant à mes premières amours, j’ai suivi en 2000 la formation professionnelle, consacrée aux métiers du livre et de l’édition, du CECOFOP (Nantes, France). Cette formation, très pratique, est basée sur la fabrication et production de livres, depuis le choix du texte (lecture de manuscrits, notes de lecture) jusqu'à la présentation du livre au Salon du Livre de Paris et en librairies (correction d'épreuves, conception et réalisation des maquettes, mise en page). Cette formation professionnalisante m’a apporté les connaissances et le savoir-faire nécessaires pour entrer dans le monde de l’édition.



A la suite de cette formation, j’ai été recrutée par la Maison des Ecrivains Etrangers et des Traducteurs à Saint-Nazaire (France) : structure proposant des résidences d’écrivains et de traducteurs, et l’organisation d’événements littéraires tout en effectuant un travail de publication de textes bilingues (www.meet.asso.fr). J’ai donc, pendant 4 ans, effectué la gestion et coordonné les différentes missions de la meet.



Depuis 2004, je vis à Montréal où je travaille à temps partiel comme assistante d’édition pour les éditions de poésie du Noroît (www.lenoroit@lenoroit.com), tout en effectuant parallèlement des travaux de relecture et corrections pour de nombreuses maisons d’édition francophones.



