Laurent CLERC (LAURENT CLERC)

- Manager confirmé, bienveillant, éducateur, gestionnaire, force de proposition

- Excellentes connaissances des techniques de ventes et merchandising.

- Vision des perspectives de développement commercial et de la concurrence afin datteindre les objectifs commerciaux. Évolution sur des marchés très concurrentiels.

- Maîtrise des techniques de management et dencadrement déquipe.

- Gestion (élaboration et suivi dun budget, analyse du compte dexploitation, suivi des indicateurs de rentabilité et mise en place d'actions correctives).

- Bonne connaissance de la réglementation commerciale.

- Capacité à piloter des projets pour conduire des travaux spécifiques dans le périmètre magasin (ouverture de magasins - remodling), intervention sur des projets transversaux au niveau de lenseigne : mutation du système informatique vers des solutions cloud, hygiène et sécurité, référent informatique.

- Gestion du « magasin connecté » bornes interactives, e-réservation, Pick & collect.