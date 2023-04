Laurent CLUZEL

Manager spécialiste des métiers de la vente depuis plus de 20 ans (commercial, négociateur, manager, directeur), orienté business et stratégie d'entreprise, je suis animé par l'épanouissement professionnel de mes équipes.



Ma vision : "Sometimes you win, always you learn !



Mon métier et mon expertise :

Définir la stratégie et les objectifs

Animer la performance

Piloter les activités comme des Business Unit (Centres de profit)

Négocier les accords régionaux-nationaux

Conduire le changement

Accompagner les équipes dans leur développement professionnel