Laurent COURROT

Poste actuel depuis 2015 : Chargé d'affaires Essais Vibration, Vide Thermique et CEM, AIRBUS Defence & Space Elancourt. Ingénieur d'essais vibratoires. En recherche active sur le Finistère.



Ingénieur en acoustique spécialité vibration. 14 ans d'expérience en acoustique et vibration dans les secteurs de l'automobile de la défense et du spatial. Certification d'Analyste en vibration CAT II (ISO 18436-2).

Chargé d'affaire essais Vibration, Vide thermique & CEM.



Mes compétences :

Chargé d'affaire

Acoustique

MATLAB

Traitement du Signal

Ingénierie

Gestion de projet

Mécanique

Essais mécaniques

Diagnostic technique

Analyse vibratoire