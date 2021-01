Laurent DECOOL

Ingénieur Arts et Métiers avec une spécialisation moteurs à l'IFP School, j'ai pu au long de ma carrière découvrir les métiers de la R&D dans l'automobile, aussi bien côté constructeurs que côté équipementiers.



Passionné par la technique, j'ai pu mettre mes connaissances à profit dans les activités de calcul, de conception en développement et en avance de phase.



Après avoir élargi mon expérience avec le management d'équipe dans un contexte international (Chine, Brésil), j'y ai ajouté des activités transverses à la R&D comme l'expertise, la formation technique et la standardisation.





Mes compétences :

Technique

Innovation

Responsable

Management

Mécatronique

Moteur thermique

Véhicule électrique