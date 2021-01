Laurent DEVAUX

Impliqué dans mon métier, j'ai développé mes compétences en automatisme au travers un parcours riche en missions et projets variés.

La conception de machines spéciales en bureau d'étude automatisme a développé mon esprit d'analyse.

Le travail en équipe de nuit m'a permis d'acquérir une grande autonomie en maintenance curative des automatismes.

Les secteurs de l'agroalimentaire et de l'automobile, industries exigeantes, m'ont appris à mieux gérer les contraintes et priorité de production, en alliant étude performante et réalisation des objectifs données.

Mes atouts pour votre entreprise ? Mes nombreux champs d'intervention : robotique, pneumatique, hydraulique, automatisme, commande numérique, informatique, maîtrise de la programmation des automates SIEMENS.

Si vous souhaitez rejoindre mon réseau alors'hésitez pas à me contacter!



Mes compétences :

Formateur technique interne

Programmation APi, CN Siemens

Maintenance industrielle

Maintenance CN Fanuc

Programmations automates

Maintenance

Gestion de projets

Bus de terrain (profibus, ASI)