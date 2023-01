Depuis 1995, je développe du contenu pour le Web.



Ayant commencé avec des pages personnelles, j'ai ensuite appris PHP pour me tourner vers la création de contenu dynamique à travers le projet Open Source du CMS e107: Membre de l'équipe de développement pendant plus de 2 ans) et administrateur principal du site de la communauté française (http://etalkers.tuxfamily.org )





De passe temps, la programmation est devenue mon métier, puisque depuis plus de 20 ans j'ai l'occasion de programmer toutes sortes d'applications, en PHP côté serveur et Javascript, HTML, CSS côté client...



Certifié Zend PHP5 depuis maintenant près de 10 ans.



Amené à faire de la gestion de projet depuis quelques années en rapport avec un Intranet, je suis certifié Prince2 depuis peu...



Amicalement

Laurent Dorier (alias "lolo irie" sur le Web)



Mes compétences :

Certification

CSS

Deutsch

Développement web

English

Flash

Français

French

German

Javascript

Leader

Microsoft Project

Microsoft SQL

MySQL

PHP

Php MySQL

Projektleiter

Web

Xhtml

Zend