Laurent DUPONT

Responable e-commerce.

Passionné d'informatique et de commerce, je crée le site e-commerce de loisirs pour digitaliser une société et la faire évoluer vers la vente en ligne. Je partage mon expérience avec les entrepreneurs pour les faire basculer dans le monde digital.

Grand voyageur, j'aime découvrir de nouveaux horizons. ( trekking, photographie ).

Autodidacte, j'aime apprendre et découvrir de nouveaux horizons.

Passionné par la bourse et le trading.

J'ai une soif d'apprendre, qui passe par la formation et la lecture. Je suis curieux de nature.

J'aime les nouveaux défis, le travail ne me fait pas peur. Je ne compte pas mes heures.



Expérience

Création et animation d'un site e-commerce.

Vente aux particuliers et aux professionnels.

Mise à jour, gestion du stock, expédition France et étranger, gestion du SAV.

Communication sur les réseaux sociaux.

Gestion financière.