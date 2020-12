Laurent FORT

Ayant comme formation un BT géomètre, j'ai acquis de l'expérience au service des acteurs du TP. Autodidacte, je suis passé à l'élaboration des projets aussi divers que variés. Mon cursus passe tout d'abord par les chantiers de terrassements de grande masse pour des 2x2 voies ou LGV mais aussi pour les chaussées et extrudés pour des grands groupes (Vinci CT, SCREG, Guintoli...). Pour compléter le tout un chantier d'infrastructure Tramway. Polyvalent et dynamique je me mets au service des entreprises et des collectivités pour apporter mon expérience pour les travaux dinfrastructures.







Mes compétences :

Etude d'execution terrassement

Métreur

Suivi de chantier

VRD. Plate forme bâtiment. Voirie. Réseaux In

Topographie