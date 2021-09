Laurent GADBIN

Bonjour ;



Je mets mes 20 années d'évolution au sein d'une entreprise de production de composants pour l'ascenseur ainsi que mes différentes expériences dans les domaines des fermetures industrielles et équipements de quais, de la tôlerie industrielle et de l'hydraulique à votre service.



Mon désir de rapprochement géographique et ma recherche de nouveaux objectifs ainsi que d'organisation et de cadre de travail m'amènent à vous proposer ma candidature pour un poste de "Technico-Commercial sédentaire".



Cela serait pour moi l'occasion de faire fructifier mes expériences et / ou d'en acquérir de nouvelles au sein de votre équipe commerciale, au service de vos produits et de vos clients tout en contribuant ainsi à l'essor de votre entreprise.



Mes compétences :

Relations clients

Support client

Support technique

Autonomie

ME10

Autocad

SolidWorks

Dessin technique / DAO

Commercialisation de produits techniques

Suite bureautique (worl , excel , PPS)

GPAO / ERP / SAP

Pro engineer

Front office

Fermetures Industrielles

Back Office

R&D

Feasibility Studies

Kaizen

2D

3D

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word

Navision

Pre sales

SAP-FI- Reporting