Laurent GALANTIN

12 ans d'expérience en ingénierie mécanique, management d'équipes de maintenance et services à l'industrie.



#OpenToWork

Experienced Technical Manager in the utility and energy industry. Customer service oriented, with proven experience conducting complex Engineering/Procurement/Construction Projects for the heavy duty industry and for mechanical equipements manufacturers.



Mes domaines de compétence :



Conception

Mécanique

Maintenance industrielle

Tuyauterie / Ingénierie Procédé PID

Gestion de projet

Energies / Centrales thermoélectriques / Usines d'incinération

Production

Gestion de sous-traitance / Suivi fournisseurs

Management international



Turbomachines

Echangeurs

Equipements sous pression DESP

Pompes / Compresseurs

Chaudronnerie



Rédaction technique

Coordination technique

Management transversal

Industrialisation



Métallurgie

Soudage

Science des matériaux

Sous-traitance

Fabrication



Communication

Animation d'équipe

Rigueur

Travail en équipe

Autonomie professionnelle