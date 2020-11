Ingénieur spécialisé en Informatique (Ensimag), j'ai évolué de postes techniques tout d'abord chez Microsoft, puis Sema Group Telecom vers des postes d'encadrement chez Kelkoo (Direction Technique puis Directeur Général France, membre du Board), Yahoo! (Direction technique Europe) avant de fonder iPhon.fr, le premier site Français dédié à l'iPhone, l'iPad et l'écosystème Apple. Un site devenu média en 2010 avec la création de iLgmedia, éditeur de sites Internet. En parallèle j'ai également écrit plusieurs ouvrages sur l'iPad, sortis aux éditions Pearsons (https://www.unitheque.com/Auteur/laurent-gatignol).

La société iLGmedia édite plusieurs sites et guides dans le domaine du tourisme et des loisirs (parcs de loisirs et stations de montagne) ainsi qu'un portail dédié aux mobilités et à l'électrique.

https://ParcPasCher.fr

https://QeleQ.fr

https://www.Parc-Attraction-Loisirs.fr

https://www.Zoo-Parc.fr

https://www.Parc-Aquatique.fr

https://www.StationSki.fr



Mais aussi

http://www.appiday.fr

http://www.appiday.com

http://www.appiday.co.uk