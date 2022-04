Alain DELAFOSSE

Manager et Expert en architecture et opérations de sites webs à haut trafic; j’ai un talent dans la gestion de gros projets à forte dominante technologique ainsi que dans la gestion des équipes transverses et de support.

J’ai une grande expérience informatique couvrant à la fois les études et l’exploitation dans des contextes variés. J’ai récemment acquis un nouvel ensemble de compétences relatif à l’innovation et la gestion de produit, la finance, le marketing et les ventes à travers un cursus a temps partiel dans une école de management.



• Management Informatique: organisation du travail et d’équipes, roadmap, amélioration de l’efficacité dans des organisations de la taille d’une start-up jusqu’à de grandes sociétés internationales; Finance (Budget, OPEX, CAPEX, études d’investissements); Achat (négociation, cahier des charges) ; gestion RH (recrutement, coaching, etc).

• Leadership technologique sur des projets informatique gros, complexes, multidisciplinaires (impliquant de l’architecture, de la technologie, du logiciel, des équipes distribuées et multiculturelles).

• Architecture Logicielle et Infrastructure: PHP, JAVA, SOA, REST, Urbanisation, UNIX, WEB, performances (tests de performance, optimisation), Interface R&D et exploitation(DevOps)

• Infrastructure Web (Datacenter, Servers, WAN, LAN, LB, GLB, CDN, DNS, etc…)

• Exploitation Informatique (ITIL, Service management, Service Delivery)

• Méthodes Agiles (Certified scrum master, XP practices, Agile Architecture, Kanban)

• Rédactions de cours et séminaires (rédaction, animation, formation de formateurs).



