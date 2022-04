Reprographie, imprimerie, tirages, mise en forme d'affiche avant impression, mise en ligne des cours et TD. Gestion de stock.



Avec toujours la mission de SSIAP1 et d'agent de prévention et RPS.



Mes compétences :

Menuiserie aluminium

PLOMBERIE.CHAUFFAGE

Peintre en batiment

Électricité

Menuiserie BOIS