Mes expériences professionnelles sur les marchés des matériels électriques, des télécommunications, de la mesure informatiques etc, mont apporté un savoir-faire et un savoir-être dans la vente de solutions techniques.



Mes compétences :

TECHNICO-COMMERCIAL

ELECTRICITE CABLAGE Courants forts et Faibles

TELEPHONIE ALCATEL SIEMENS

RESEAUX IP

Appareils de Mesures FLUKE ECOM