Laurent Hyzy est chasseur de tête, fondateur et dirigeant d’ALTERCONSULT, cabinet de recrutement et de Conseil en Ressources Humaines pour des groupes industriels et de services en France et en Europe.



Psychologue, titulaire d’un DESS (Master) de Psychologie du Travail et des Organisations de l’Université de Toulouse 2, il a découvert le monde du recrutement et du conseil en Ressources Humaines au cours de ses études et en est immédiatement devenu passionné.



Il a dès lors été convaincu que le métier de consultant en Ressources Humaines est un métier grâce auquel on peut vivre une carrière, aussi épanouissante que variée, entièrement dédiée au service des candidat(e)s et des entreprises.



Il débute son parcours dans des cabinets de recrutement en Midi-Pyrénées, sa région d’origine.



En 1998, attiré par le conseil en recrutement dans un environnement industriel, il intègre un cabinet à Dijon et en devient en 2000, le développeur et le responsable d’une agence à Paris.

Il supervise des missions de conseil pour le compte de clients nationaux et internationaux.



En 2008, après plus de 10 années de Conseil dans ce cabinet, des centaines de recrutements et autant de projets RH passionnants, il est directeur associé et responsable d’une agence de 10 collaborateurs.



En 2009, il crée ALTERCONSULT, cabinet de recrutement et de conseil en Ressources Humaines.



Il est intervenant en Master 2 de Psychologie Sociale, du Travail et des Organisations à l'Université de Toulouse Jean Jaurès.



Il est l'auteur du Blog L'EXPRESS : "Le recrutement tout simplement"

http://blogs.lexpress.fr/le-recrutement-tout-simplement/



Il est l'auteur de "Je trouve un emploi en 3 mois" aux éditions SOLAR.

https://www.lisez.com/livre-grand-format/je-trouve-un-emploi-en-3-mois/9782263155543



Mes compétences :

Chasse de tête

International

Consultant

Conseil RH

Approche Directe

Recrutement

Executive search

Recruteur

Formation

Assessment Centers