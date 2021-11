Laurent JARDIN

15 ans en qualité de contrôleur de gestion m'ont permis de développer mes capacités d'analyse et de synthèse tout en mettant à profit mes facultés d’adaptation.

Fort d'un savoir-faire dans la réalisation d'outils de gestion de proximité, développés sous Microsoft Excel-VBA, et soucieux d'apporter des solutions personnalisées, j'ai crée la société XLDecision en septembre 2008.

A travers elle j'ai réalisé des développements informatiques spécifiques propre aux entreprises que j'ai accompagnées (mise en place d'indicateurs, automatisation de la mise à jour de tableaux de bord, outils de gestion spécifiques,… ).

Mon expertise m'a naturellement conduit à définir et animer des sessions de formation sur mesure au logiciel Microsoft Excel.



Aujourd'hui, je souhaite évoluer vers de nouveaux horizons en rejoignant une équipe dynamique, fédérée autour d'un projet fort et pour laquelle je pourrai mobiliser mon énergie.

J'étudie donc toute opportunité qui irait dans ce sens...





Mes compétences :

Gestion

Conseil

Développement

Programmation

Performance

Excel

Access

Microsoft

Amélioration des Process & Organisations.

Pilotage d'activité

Gestion de la performance