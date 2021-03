Laurent JEANNEAU

Ingénieur de formation, un cycle MBA HEC-CPA m'a permis de compléter mes acquis. Mon parcours m'a conduit à travers les fonctions de Directeur Technique (contexte industriel travail des métaux en feuilles), Directeur de Business Unit (toutes fonctions opérationnelles tôlerie du bâtiment et industrielle) puis Directeur Général et commercial de TOLARTOIS.

Désormais Directeur Général d'un des leaders français du parement architectural métallique et matériaux composites.



Mes compétences :

Direction commerciale

Direction générale